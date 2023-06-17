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Сегодня, 06:09

Родриго: «Чем раньше Мбаппе перейдет в «Реал», тем лучше»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Родриго высказался о слухах о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Для меня Мбаппе — десятка, феномен. Он один из лучших игроков. Нам сейчас нужен игрок на его позицию. Килиан очень хочет перейти в «Реал». Но сейчас у него есть контракт с «ПСЖ», нужно уважать это. Думаю, чем раньше Мбаппе перейдет в «Реал», тем лучше. Но если Мбаппе не будет подписан, то есть и другие игроки. Решение будет за Флорентино Пересом и Карло Анчелотти», — приводит слова Родриго COPE.

Мбаппе мог перейти в «Реал» летом 2022 года в качестве свободного агента, но в последний момент продлил соглашение с парижским клубом.

Также стало известно, что форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта на сезон до 2025 года.

Позже СМИ сообщали, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
5
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
17
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
18
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
19
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
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