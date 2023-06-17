Родриго: «Чем раньше Мбаппе перейдет в «Реал», тем лучше»

Нападающий «Реала» Родриго высказался о слухах о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Для меня Мбаппе — десятка, феномен. Он один из лучших игроков. Нам сейчас нужен игрок на его позицию. Килиан очень хочет перейти в «Реал». Но сейчас у него есть контракт с «ПСЖ», нужно уважать это. Думаю, чем раньше Мбаппе перейдет в «Реал», тем лучше. Но если Мбаппе не будет подписан, то есть и другие игроки. Решение будет за Флорентино Пересом и Карло Анчелотти», — приводит слова Родриго COPE.

Мбаппе мог перейти в «Реал» летом 2022 года в качестве свободного агента, но в последний момент продлил соглашение с парижским клубом.

Также стало известно, что форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта на сезон до 2025 года.

Позже СМИ сообщали, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.