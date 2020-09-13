The Times: Мбаппе уведомил «ПСЖ», что намерен покинуть клуб в конце сезона

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе намерен сменить клуб по окончанию сезона. Футболист сборной Франции уведомил об этом руководство клуба, утверждает The Times.

21-летний форвард хочет уйти из «ПСЖ» в конце сезона-2020/21, чтобы продолжить карьеру в другом месте. Предполагается, что француз намерен перейти в один из клубов английской премьер-лиги или испанской ла лиги.

Действующий контракт Мбаппе с чемпионами Франции истекает летом 2022 года. «ПСЖ» несколько раз предлагал нападающему продлить договор на более выгодных условиях, но получал отказ.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года и с тех пор провел за команду 124 матча, в которых забил 90 голов. В составе парижан футболист трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.