Тевес: «ПСЖ» не может так относиться к Месси. Когда я играл за «Манчестер Юнайтед», парижане были середняком»

Экс-нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес прокомментировал конфликт «ПСЖ» и нападающего Лионеля Месси из-за отъезда игрока в Саудовскую Аравию без одобрения клуба.

«ПСЖ» не может так относиться к Месси. Когда я был в «Манчестер Юнайтед», парижане были в середине таблицы. Будь это я, я бы остался в «Росарио». Месси извинился, потому что ставит клуб выше своего эго. Я хвалю его», — цитирует Abola Тевеса.

После поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре лиги 1 Месси уехал в Саудовскую Аравию без разрешения клуба, за что «ПСЖ» отстранил 35-летнего аргентинца на две недели. Когда аргентинец вернулся в Париж, он публично принес извинения через видеообращение, поэтому наказание было снято на неделю раньше.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.