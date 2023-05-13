Поттер может возглавить «Ниццу»

Бывший тренер «Челси» Грэм Поттер может стать новым главным тренером «Ниццы». Как сообщает Nice-Matin, cпортивный директор фонда INEOS, владеющего клубом, Дэйв Брейлсфорд хочет видеть британца на этом посту.

Сейчас «Ниццу» тренирует Дидье Дигар, у которого нет необходимо тренерской лицензии. Он принял команду после увольнения Люсьена Фавра зимой.

В начале апреля «Челси» объявили об увольнении Поттера, который возглавил команду в сентябре прошлого года.