Тудор: «Санчес сразу после Холанна, Месси, Мбаппе и Роналду»

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор высоко оценил уровень нападающего своей команды Алексиса Санчеса.

«Алексис Санчес — игрок другого уровня, он круче всех в команде. Он скромен и не ведет себя как звезда. Вы все видите всех этих футбольных пришельцев, таких как Месси, Роналду, Мбаппе и Хааланд, а Санчес идет сразу за ними», — цитирует RMC Тудора.

34-летний чилиец в этом сезоне сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 2 голевые передачи.