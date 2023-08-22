Доку на этой неделе пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Манчестер Сити»

Нападающий «Ренна» Жереми Доку стал игроком «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма перехода 21-летнего форварда составит 60 миллионов евро. На этой неделе он пройдет медицинское обследование.

В текущем сезоне Доку забил 1 гол в 1 матче за «Ренн». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.