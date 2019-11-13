Тьерри Анри: «Мы будем говорить о Мбаппе в ближайшие 20 лет»

Бывший капитан сборной Франции Тьерри Анри высоко оценил форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе. По мнению Анри, нападающий сможет оставаться на высшем уровне в ближайшие 20 лет.

— Мы говорим, что он молодой из-за его возраста, но он уже не молодой, исходя из того, что он делает на поле, исходя из количества проведенных матчей, исходя из его футбольного интеллекта, — цитирует Goal Анри. — Мы говорим о его скорости, дриблинге, голах. Думаю, что мы будем говорить о нем еще ближайшие 20 лет. Да, я надеюсь на него. Может, 15-16 лет, а может, и 20, если он справится. Златан Ибрагимович все еще играет. Думаю, Мбаппе поднимет планку очень высоко.