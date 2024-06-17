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«У Сафонова будут шансы потеснить Доннарумму, Тюкавин — интересен и перспективен». Взгляд из Италии на российских футболистов

Итальянский журналист оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Матвей Сафонов.
Фото ФК «ПСЖ»
Интервью Россано Доннини.

Россано Доннини — итальянский журналист Guerin Sportivo, специалист по международному футболу. В интервью «СЭ» он поделился мнением о сборной Италии, перспективах Сафонова в «ПСЖ» и интересе к Тюкавину из серии А.

— Первый матч Италии на Евро (победа над Албанией 2:1) — это успех?

— Конечно, можно было выиграть и покрупнее у такого неубедительного соперника. Главное, что наша команда победила. Это в любом случае придаст ребятам уверенности, а то ведь скепсиса у нас хватало. Порадовало, что так безболезненно пережили рекордно рано пропущенный гол и уверенно перевернули ход матча. А от Албании я ждал большего.

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— Кто в составе сборной Италии понравился больше всего?

— Барелла, и не только из-за гола. Он уверенно превратился из перспективного игрока в классного мастера. Еще отмечу Бастони и Пеллегрини. От Скамакки, пожалуй, ждали большего на фоне яркой концовки клубного сезона, но он в любом случае хорошо поработал на партнеров.

— Как вам дуэль Кьезы с защитником «Локомотива» Митаем, которого сватают в серию А?

— У Кьезы бывали, мягко говоря, матчи и получше. Но даже при этом Митай смотрелся на его фоне слабовато. Про албанца из РПЛ писали применительно к «Ювентусу и «Болонье», но ведь эти команды в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, и обеим нужно реальное усиление. А Митай в матче против Италии совсем не убедил. С такой игрой ему пришлось бы сложно в серии А. Может, в оставшихся двух матчах он сможет проявить себя лучше?

Албанец Недим Байрами в&nbsp;матче с&nbsp;Италией (1:2) отличился на&nbsp;23-й секунде&nbsp;&mdash; это самый быстрый гол в&nbsp;истории Евро.

— Каково ваше мнение о вратаре сборной Италии Доннарумме? Сможет ли Матвей Сафонов составить ему реальную конкуренцию в «ПСЖ»?

— Не скрою, что трансфер вашего голкипера в Париж меня удивил. И думаю, что не только меня. У нас в Италии я ни разу не видел упоминаний о нем применительно к клубам серии А. То ли дело его партнер по «Краснодару» Сперцян! Вот про него не раз писали и продолжают писать.

А Сафонов для нас во многом загадка. Сейчас следить за РПЛ сложно, а когда «Краснодар» играл в Лиге чемпионов, Матвей мне особо не запомнился. Доннарумма же — один из лучших голкиперов континента, герой Евро-2020, капитан сборной. Он начал играть на высоком уровне таким молодым, что уже давно входит во вратарскую элиту. Весьма непросто представить себе, что Сафонов может потеснить Доннарумму. Но это с одной стороны...

Матвей Сафонов. Официально: Сафонов — в «ПСЖ»! Историческое событие для футбольной России

— А с другой?

— Огромная зарплата Джанлуиджи в «ПСЖ» подразумевает, что от него ждут не просто стабильности, а еще и чудес. Но вместо этого у нашего голкипера случаются запоминающиеся ошибки. Мне доводилось слышать от французских коллег, что Луис Энрике не является фанатом Доннаруммы и хотел бы видеть вместо него испанца. При этом сам Джанлуиджи вроде бы не в восторге от «ПСЖ», а шок от пережитого во Франции ограбления оставил свой след. Короче говоря, не все так однозначно. А если учесть, что для парижского гранда следующий сезон станет безумным в плане количества матчей, то резонно предположить, что у Сафонова появятся шансы. Ну а дальше многое уже зависит от него самого.

Футболист "Динамо" Константин Тюкавин.
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вы сказали, что про Сафонова в Италии не говорили. А кого из россиян РПЛ упоминали в последнее время?

— Буквально сегодня читал, что «Болонья» якобы интересуется Тюкавиным. Этому клубу действительно нужен сильный форвард, а ваш нападающий интересен и перспективен. Но он ведь будет считаться легионером. Не знаю, насколько реально его появление в нашем чемпионате с учетом последнего фактора. Плюс в Италии есть определенный скепсис из-за того, что заметного нападающего из России в нашем чемпионате не было со времен Игоря Колыванова.

Константин Тюкавин
Матвей Сафонов
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
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