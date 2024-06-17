«У Сафонова будут шансы потеснить Доннарумму, Тюкавин — интересен и перспективен». Взгляд из Италии на российских футболистов
Россано Доннини — итальянский журналист Guerin Sportivo, специалист по международному футболу. В интервью «СЭ» он поделился мнением о сборной Италии, перспективах Сафонова в «ПСЖ» и интересе к Тюкавину из серии А.
— Первый матч Италии на Евро (победа над Албанией 2:1) — это успех?
— Конечно, можно было выиграть и покрупнее у такого неубедительного соперника. Главное, что наша команда победила. Это в любом случае придаст ребятам уверенности, а то ведь скепсиса у нас хватало. Порадовало, что так безболезненно пережили рекордно рано пропущенный гол и уверенно перевернули ход матча. А от Албании я ждал большего.
— Кто в составе сборной Италии понравился больше всего?
— Барелла, и не только из-за гола. Он уверенно превратился из перспективного игрока в классного мастера. Еще отмечу Бастони и Пеллегрини. От Скамакки, пожалуй, ждали большего на фоне яркой концовки клубного сезона, но он в любом случае хорошо поработал на партнеров.
— Как вам дуэль Кьезы с защитником «Локомотива» Митаем, которого сватают в серию А?
— У Кьезы бывали, мягко говоря, матчи и получше. Но даже при этом Митай смотрелся на его фоне слабовато. Про албанца из РПЛ писали применительно к «Ювентусу и «Болонье», но ведь эти команды в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, и обеим нужно реальное усиление. А Митай в матче против Италии совсем не убедил. С такой игрой ему пришлось бы сложно в серии А. Может, в оставшихся двух матчах он сможет проявить себя лучше?
— Каково ваше мнение о вратаре сборной Италии Доннарумме? Сможет ли Матвей Сафонов составить ему реальную конкуренцию в «ПСЖ»?
— Не скрою, что трансфер вашего голкипера в Париж меня удивил. И думаю, что не только меня. У нас в Италии я ни разу не видел упоминаний о нем применительно к клубам серии А. То ли дело его партнер по «Краснодару» Сперцян! Вот про него не раз писали и продолжают писать.
А Сафонов для нас во многом загадка. Сейчас следить за РПЛ сложно, а когда «Краснодар» играл в Лиге чемпионов, Матвей мне особо не запомнился. Доннарумма же — один из лучших голкиперов континента, герой Евро-2020, капитан сборной. Он начал играть на высоком уровне таким молодым, что уже давно входит во вратарскую элиту. Весьма непросто представить себе, что Сафонов может потеснить Доннарумму. Но это с одной стороны...
— А с другой?
— Огромная зарплата Джанлуиджи в «ПСЖ» подразумевает, что от него ждут не просто стабильности, а еще и чудес. Но вместо этого у нашего голкипера случаются запоминающиеся ошибки. Мне доводилось слышать от французских коллег, что Луис Энрике не является фанатом Доннаруммы и хотел бы видеть вместо него испанца. При этом сам Джанлуиджи вроде бы не в восторге от «ПСЖ», а шок от пережитого во Франции ограбления оставил свой след. Короче говоря, не все так однозначно. А если учесть, что для парижского гранда следующий сезон станет безумным в плане количества матчей, то резонно предположить, что у Сафонова появятся шансы. Ну а дальше многое уже зависит от него самого.
— Вы сказали, что про Сафонова в Италии не говорили. А кого из россиян РПЛ упоминали в последнее время?
— Буквально сегодня читал, что «Болонья» якобы интересуется Тюкавиным. Этому клубу действительно нужен сильный форвард, а ваш нападающий интересен и перспективен. Но он ведь будет считаться легионером. Не знаю, насколько реально его появление в нашем чемпионате с учетом последнего фактора. Плюс в Италии есть определенный скепсис из-за того, что заметного нападающего из России в нашем чемпионате не было со времен Игоря Колыванова.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|38
|29
|7
|2
|89-22
|94
|
2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76-49
|75
|
3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
|Аталанта
|38
|21
|6
|11
|72-42
|69
|
5
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54-32
|68
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|65-46
|63
|
7
|Лацио
|38
|18
|7
|13
|49-39
|61
|
8
|Фиорентина
|38
|17
|9
|12
|61-46
|60
|
9
|Торино
|38
|13
|14
|11
|36-36
|53
|
10
|Наполи
|38
|13
|14
|11
|55-48
|53
|
11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Верона
|38
|9
|11
|18
|38-51
|38
|
14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37-53
|37
|
16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29-54
|36
|
18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44-69
|35
|
19
|Сассуоло
|38
|7
|9
|22
|43-75
|30
|
20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32-81
|17
|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|3 : 3
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|3 : 0
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|0 : 0
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|2 : 1
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|0 : 1
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|1 : 1
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|2 : 2
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11