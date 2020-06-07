Технический директор «Лейпцига» может перейти в «Монако» Головина

Технический директор «Лейпцига» Пол Митчелл близок к переходу в «Монако», утверждает L'Equipe. По данным источника, 38-летний специалист уже провел переговоры с монегасками.

Еще одним претендентом на Митчелла считается «Милан». Планируется, что он войдет в команду Ральфа Рангника, если он возглавит красно-черных в следующем сезоне.

Цвета «Монако» защищает полузащитник сборной России Александр Головин.

Митчелл — бывший футболист ряда английских клубов низших лиг. После завершения карьеры он работал в «МК Донс», «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». В частности, благодаря ему «шпоры» подписали Деле Алли, Кирана Триппьера и Тоби Алдервейрелда. В феврале 2018 года Митчелл перешел в «Лейпциг».