Технический директор «Лейпцига» может перейти в «Монако» Головина
17:00
Технический директор «Лейпцига» Пол Митчелл близок к переходу в «Монако», утверждает L'Equipe. По данным источника, 38-летний специалист уже провел переговоры с монегасками.
Еще одним претендентом на Митчелла считается «Милан». Планируется, что он войдет в команду Ральфа Рангника, если он возглавит красно-черных в следующем сезоне.
Цвета «Монако» защищает полузащитник сборной России Александр Головин.
Митчелл — бывший футболист ряда английских клубов низших лиг. После завершения карьеры он работал в «МК Донс», «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». В частности, благодаря ему «шпоры» подписали Деле Алли, Кирана Триппьера и Тоби Алдервейрелда. В феврале 2018 года Митчелл перешел в «Лейпциг».
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