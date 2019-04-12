"Такое бывает раз в жизни". Головин - об эмоциях после победы над Испанией на ЧМ-2018

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что только спустя месяц осознал победу национальной команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пенальти - 4:3).

- Мои штрафные? Секрета нет, никакие они не фирменные. Не так много я и забил, - сказал Головин, отвечая на вопросы женской сборной России. - Надо просто тренироваться - тогда все будет получаться. Один из самых запомнившихся - в матче с Саудовской Аравией.

Эмоции после Испании? Тяжело рассказывать: первые два дня не верил, что такое могло случиться. Сложно описать чувства. Только через месяц понял, что такое событие раз в жизни бывает, у себя дома такие команды обыгрывать.

В текущем сезоне Головин провел 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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