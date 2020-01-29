Сын Пирло может перейти в «ПСЖ»

16-летний сын легендарного итальянского полузащитника Андреа Пирло, Николо, близок к переходу в «ПСЖ». По информации Soccerlink, Николо вошел в сферу интересов спортивного директора парижан, Леонардо.

Также, издание сообщает, что на прошлой неделе Леонардо, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и Андреа Пирло проводили встречу в Париже, на которой обсуждали будущее Пирло-младшего.

Николо, играющий на позиции полузащитника, 3 года выступал в «Ювентусе», а сейчас находится в поиске игровой практики.