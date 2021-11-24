Бензема продолжит выступать за сборную Франции, несмотря на приговор по делу Вальбуэна

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре сообщил, что нападающий «Реала» Карим Бензема продолжит выступать за сборную страны, несмотря на решение суда по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна.

«Не знаю, что решат Карим и его адвокаты, будут ли они подавать апелляцию, но в плане футбола тут ничего не поменялось. Бензема продолжит вызываться в сборную, только если травмы не будут мешать. Его наказание ничего для меня не меняет, у Карима есть право на работу. Можно совершить ошибку, получить наказание и вернуться к работе. Бензема несколько лет не играл за сборную», — приводит L'Equipe слова Ле Гре.

Сегодня, 24 ноября стало известно, что Бензема был признан виновным по делу о шантаже, его приговорили к году тюрьмы условно и штрафу в 75 тысяч евро.