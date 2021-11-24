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Бензема продолжит выступать за сборную Франции, несмотря на приговор по делу Вальбуэна

15:58
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре сообщил, что нападающий «Реала» Карим Бензема продолжит выступать за сборную страны, несмотря на решение суда по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна.

«Не знаю, что решат Карим и его адвокаты, будут ли они подавать апелляцию, но в плане футбола тут ничего не поменялось. Бензема продолжит вызываться в сборную, только если травмы не будут мешать. Его наказание ничего для меня не меняет, у Карима есть право на работу. Можно совершить ошибку, получить наказание и вернуться к работе. Бензема несколько лет не играл за сборную», — приводит L'Equipe слова Ле Гре.

Сегодня, 24 ноября стало известно, что Бензема был признан виновным по делу о шантаже, его приговорили к году тюрьмы условно и штрафу в 75 тысяч евро.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Pour-noel-le-graet-karim-benzema-reste-selectionnable-en-equipe-de-france/1300877

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Иван Торопцев все материалы автора

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