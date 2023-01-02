Деян Ловрен: «Я очень рад вернуться в «Лион»

Защитник Деян Ловрен прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Лион».

«Я очень рад вернуться в «Лион». Это клуб, который открыл мне двери в международный футбол, я никогда его не забуду. У меня много воспоминаний связано с этим клубом, с президентом Жан-Мишелем Ола, который всегда поддерживал меня. Я покинул «Лион» в 2013 году с сожалением, потому что у меня было ощущение, что я не все показал. Я хочу показать всем, какой я игрок на самом деле», — приводит пресс-служба «Лиона» слова Ловрена.

33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.