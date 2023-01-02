Деян Ловрен: «Я очень рад вернуться в «Лион»
Защитник Деян Ловрен прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Лион».
«Я очень рад вернуться в «Лион». Это клуб, который открыл мне двери в международный футбол, я никогда его не забуду. У меня много воспоминаний связано с этим клубом, с президентом Жан-Мишелем Ола, который всегда поддерживал меня. Я покинул «Лион» в 2013 году с сожалением, потому что у меня было ощущение, что я не все показал. Я хочу показать всем, какой я игрок на самом деле», — приводит пресс-служба «Лиона» слова Ловрена.
33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.
Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|
2
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|
3
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|32-14
|33
|
4
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|
5
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|
6
|Ренн
|16
|9
|4
|3
|32-17
|31
|
7
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|
8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|
9
|Клермон Фут
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|
10
|Ницца
|16
|5
|6
|5
|15-17
|21
|
11
|Реймс
|16
|4
|8
|4
|19-22
|20
|
12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|
13
|Монпелье
|16
|5
|2
|9
|26-29
|17
|
14
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|
15
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|
16
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
17
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|
18
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|
19
|Страсбур
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|
20
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|1.01
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 2
|1.01
|17:00
|
Монако – Брест
|1 : 0
|1.01
|17:00
|
Нант – Осер
|1 : 0
|1.01
|17:00
|
Тулуза – Аяччо
|2 : 0
|1.01
|19:00
|
Лион – Клермон Фут
|0 : 1
|1.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|3 : 1
|2.01
|17:00
|
Страсбур – Труа
|- : -
|2.01
|19:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
|2.01
|21:00
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|2.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|13
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|12
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2