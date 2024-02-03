«ПСЖ» на выезде обыграл «Страсбур». Мбаппе не реализовал пенальти

«ПСЖ» обыграл «Страсбур» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбуре.

На 6-й минуте встречи форвард гостей Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Спустя полчаса после стартового свистка он забил уже с игры. Ассистировал ему Марко Асенсио.

В начале второй половины испанец забил уже сам с передачи Мбаппе. На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч — отличился Дилан Баква.

«ПСЖ» набрал 47 очков и лидирует в турнирной таблице. «Страсбур» идет на 10-й строчке — 25 очков.