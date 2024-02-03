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3 февраля, 00:58

«ПСЖ» на выезде обыграл «Страсбур». Мбаппе не реализовал пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«ПСЖ» обыграл «Страсбур» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбуре.

На 6-й минуте встречи форвард гостей Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Спустя полчаса после стартового свистка он забил уже с игры. Ассистировал ему Марко Асенсио.

В начале второй половины испанец забил уже сам с передачи Мбаппе. На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч — отличился Дилан Баква.

«ПСЖ» набрал 47 очков и лидирует в турнирной таблице. «Страсбур» идет на 10-й строчке — 25 очков.

Франция. Лига 1. 20-й тур
02 февр, 23:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:2
ПСЖ
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Страсбур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 48-17 47
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 20 10 6 4 29-17 36
4
 Лилль 20 9 8 3 28-14 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 20 9 5 6 24-19 32
7
 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 20 7 8 5 28-22 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Тулуза 20 4 8 8 19-27 20
14
 Нант 20 5 4 11 20-31 19
15
 Лион 20 5 4 11 20-33 19
16
 Метц 20 4 4 12 17-31 16
17
 Лорьян 20 3 7 10 26-42 16
18
 Клермон Фут 20 3 6 11 14-32 15
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.02 23:00
Страсбур – ПСЖ
 1 : 2
3.02 19:00
Ренн – Монпелье
 2 : 1
3.02 23:00
Нант – Ланс
 0 : 1
4.02 15:00
Монако – Гавр
 1 : 1
4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 1 : 2
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
 2 : 3
4.02 19:05
Брест – Ницца
 0 : 0
4.02 22:45
Лион – Марсель
 1 : 0
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 10
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

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Усман Дембеле

ПСЖ

 6
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

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И К Ж
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Рассул Ндиайе

Гавр

 15 1 2
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