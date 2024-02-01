Луис Энрике об уходе Мбаппе из «ПСЖ»: «Он мне ничего не говорил»

Энрике ответил на вопрос о будущем Мбаппе в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о будущем нападающего Килиана Мбаппе.

«Сказал ли он мне что-то о своем будущем? Нет», — цитирует тренера RMC Sport.

Ранее 1 февраля сообщалось, что в феврале Мбаппе объявит о том, что не будет продлевать контракт с парижанами и покинет клуб после окончания срока действия соглашения.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.