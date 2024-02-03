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3 февраля, 06:33

Луис Энрике о задачах «ПСЖ»: «К 1 июня выиграть все трофеи»

Руслан Минаев
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о задачах парижан в этом сезоне после победы над «Страсбуром» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Франции.

«Нашел ли я способ, чтобы команда прогрессировала? В марте будет хуже, в апреле — лучше, в мае — не так хорошо, в июне — лучше. Задача — к 1 июня выиграть все трофеи. Вот такие мы смелые», — цитирует тренера L`Equipe.

«ПСЖ» набрал 47 очков и лидирует в турнирной таблице. 7 февраля клуб сыграет с «Брестом» в Кубке Франции, а 14-го — с «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 48-17 47
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 20 10 6 4 29-17 36
4
 Лилль 20 9 8 3 28-14 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 20 9 5 6 24-19 32
7
 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 20 7 8 5 28-22 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Тулуза 20 4 8 8 19-27 20
14
 Нант 20 5 4 11 20-31 19
15
 Лион 20 5 4 11 20-33 19
16
 Метц 20 4 4 12 17-31 16
17
 Лорьян 20 3 7 10 26-42 16
18
 Клермон Фут 20 3 6 11 14-32 15
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.02 23:00
Страсбур – ПСЖ
 1 : 2
3.02 19:00
Ренн – Монпелье
 2 : 1
3.02 23:00
Нант – Ланс
 0 : 1
4.02 15:00
Монако – Гавр
 1 : 1
4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 1 : 2
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
 2 : 3
4.02 19:05
Брест – Ницца
 0 : 0
4.02 22:45
Лион – Марсель
 1 : 0
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