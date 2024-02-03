Луис Энрике о задачах «ПСЖ»: «К 1 июня выиграть все трофеи»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о задачах парижан в этом сезоне после победы над «Страсбуром» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Франции.

«Нашел ли я способ, чтобы команда прогрессировала? В марте будет хуже, в апреле — лучше, в мае — не так хорошо, в июне — лучше. Задача — к 1 июня выиграть все трофеи. Вот такие мы смелые», — цитирует тренера L`Equipe.

«ПСЖ» набрал 47 очков и лидирует в турнирной таблице. 7 февраля клуб сыграет с «Брестом» в Кубке Франции, а 14-го — с «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов.