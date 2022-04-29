«ПСЖ» упустил победу над «Страсбуром», Мбаппе оформил дубль

«ПСЖ» на выезде сыграл вничью со «Страсбуром» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 3:3.

Дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе. Он вышел на чистое второе место в истории клуба по количеству голов (115), обойдя результат Златана Ибрагимовича.

Больше мячей за «ПСЖ» в лиге 1 забил лишь Эдинсон Кавани — у него их 138.

«ПСЖ», который уже гарантировал себе чемпионский титул, набрал 79 очков.

«Страсбур» поднялся на пятое место (57 очков).