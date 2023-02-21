Стивен Джеррард рассматривается на должность главного тренера «ПСЖ»

Стало известно, кто может возглавить «ПСЖ» в случае увольнения главного тренера Кристофера Гальтье.

По данным The Scottish Sun, руководство парижского клуба рассматривает возможность назначения экс-тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда. В Париже считают, что молодой тренер сможет добиться прогресса команды в следующем сезоне.

Другим кандидатом на место главного тренера «ПСЖ» является бывший тренер «Челси» Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что если Гальтье не выведет французскую команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, то его уволят.

Стивен Джеррард находится без работы с октября 2022 года после отставки из «Астон Виллы».