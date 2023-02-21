Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:50

Стивен Джеррард рассматривается на должность главного тренера «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стало известно, кто может возглавить «ПСЖ» в случае увольнения главного тренера Кристофера Гальтье.

По данным The Scottish Sun, руководство парижского клуба рассматривает возможность назначения экс-тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда. В Париже считают, что молодой тренер сможет добиться прогресса команды в следующем сезоне.

Другим кандидатом на место главного тренера «ПСЖ» является бывший тренер «Челси» Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что если Гальтье не выведет французскую команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, то его уволят.

Стивен Джеррард находится без работы с октября 2022 года после отставки из «Астон Виллы».

Источник: The Scottish Sun
Стивен Джеррард
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «ПСЖ» не оставляют попыток уговорить Зидана возглавить клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
6
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Лилль – Брест
 - : -
25.02 19:00
Анже – Лион
 - : -
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 - : -
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости