Президент «ПСЖ» провел встречу с агентом Тухеля

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш провели встречу с агентом тренера Томаса Тухеля Пини Захави, сообщает журналист Лоик Танзи.

Отмечается, что пока никаких конкретных переговоров не ведется. На данный момент «ПСЖ» не думает расставаться с главным тренером Кристофом Гальтье.

49-летний немецкий специалист провел в «ПСЖ» два с половиной сезона. В этот срок команда дважды становилась чемпионом Франции, а также в единственный раз в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов, где проиграла мюнхенской «Баварии».

После ухода из «ПСЖ» Тухель возглавил «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов спустя полгода после своего назначения.

На старте нынешнего сезона тренера уволили из английского клуба, поэтому он до сих пор остается без работы.