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Сегодня, 20:38

Президент «ПСЖ» провел встречу с агентом Тухеля

Иван Шитик
Корреспондент
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Томас Тухель.
Фото Reuters

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш провели встречу с агентом тренера Томаса Тухеля Пини Захави, сообщает журналист Лоик Танзи.

Отмечается, что пока никаких конкретных переговоров не ведется. На данный момент «ПСЖ» не думает расставаться с главным тренером Кристофом Гальтье.

49-летний немецкий специалист провел в «ПСЖ» два с половиной сезона. В этот срок команда дважды становилась чемпионом Франции, а также в единственный раз в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов, где проиграла мюнхенской «Баварии».

После ухода из «ПСЖ» Тухель возглавил «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов спустя полгода после своего назначения.

На старте нынешнего сезона тренера уволили из английского клуба, поэтому он до сих пор остается без работы.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
Томас Тухель
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 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
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 Осер 24 4 6 14 21-48 18
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Лилль – Брест
 - : -
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Анже – Лион
 - : -
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 - : -
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
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Монако – Ницца
 - : -
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Фолэрин Балоган

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Лионель Месси

ПСЖ

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