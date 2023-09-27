Гаттузо может возглавить «Марсель»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо в ближайшее время станет главным тренером «Марселя», написал в Twitter журналист Санти Ауна. В конце недели он проведет свою первую тренировку.

20 сентября «Марсель» объявил об уходе Марселино с поста главного тренера команды. Он тренировал команду с лета этого года.

В данный момент Гаттузо является безработным. Его последним клубом была «Валенсия», в которой он работал с июля 2022 года по январь 2023 года.

До этого итальянец тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу», «Палермо», «Сьон» и «ОФИ».