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Сегодня, 05:21

Гаттузо может возглавить «Марсель»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо в ближайшее время станет главным тренером «Марселя», написал в Twitter журналист Санти Ауна. В конце недели он проведет свою первую тренировку.

20 сентября «Марсель» объявил об уходе Марселино с поста главного тренера команды. Он тренировал команду с лета этого года.

В данный момент Гаттузо является безработным. Его последним клубом была «Валенсия», в которой он работал с июля 2022 года по январь 2023 года.

До этого итальянец тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу», «Палермо», «Сьон» и «ОФИ».

Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Марсель
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 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
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31 тур
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34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 5 : 3
23.09 22:00
Брест – Лион
 1 : 0
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 0 : 1
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 2 : 1
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 2 : 1
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 0 : 0
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 4 : 0
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 1 : 2
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

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Такуми Минамино

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Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 4 1 1
Александр Ляказетт

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Лион

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