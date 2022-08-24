В «Лансе» заявили, что «Спартак» не делал официальное предложение о трансфере Ганаго

Спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи прокомментировал информацию о возможном переходе форварда французского клуба Игнатиусу Ганаго в «Спартак».

«Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со «Спартаком». Но клуб пока не сделал нам официального предложения. На данный момент мы никак не контактируем со «Спартаком», — цитирует Гизольфи Sport24.

Контракт форварда с «Лансом» действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ганаго провел 29 матчей за клуб во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.