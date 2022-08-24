Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:32

В «Лансе» заявили, что «Спартак» не делал официальное предложение о трансфере Ганаго

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи прокомментировал информацию о возможном переходе форварда французского клуба Игнатиусу Ганаго в «Спартак».

«Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со «Спартаком». Но клуб пока не сделал нам официального предложения. На данный момент мы никак не контактируем со «Спартаком», — цитирует Гизольфи Sport24.

Контракт форварда с «Лансом» действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ганаго провел 29 матчей за клуб во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-24-v-lanse-otreagirovali-na-slukhi-ob-interese-spartaka-k-forvardu-ganago
Футбол
РПЛ
ФК Ланс
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушка Игнатьева похвасталась идеальной фигурой в черном купальнике
Клубы из Крыма хотят интегрировать в российский футбол: что известно о первых заявлениях ФНЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Источник: защитник «Портимоненсе» Роша перейдет в ЦСКА
Зотов о переходе в «Крылья Советов»: «Как только прилетел в Самару, сразу так радостно стало»
Кузнецов: «Сил у «Ростова» на чемпионство не хватит. Для этого нужен более мастеровитый состав»
Зотов перешел в «Крылья Советов»
Мешков назначен главным арбитром матча «Ростов» — ЦСКА
Агент сообщил, что переход Карцева из «Маккаби» в «Динамо» еще может состояться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА оштрафует «ПСЖ» на 10 миллионов евро за нарушение финансового фейр-плей
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 3 3 0 0 17-3 9
2
 Ланс 3 2 1 0 7-3 7
3
 Марсель 3 2 1 0 7-3 7
4
 Лион 2 2 0 0 6-2 6
5
 Клермон Фут 3 2 0 1 5-7 6
6
 Тулуза 3 1 2 0 6-3 5
7
 Лилль 3 1 1 1 6-9 4
8
 Лорьян 2 1 1 0 3-2 4
9
 Монако 3 1 1 1 4-6 4
10
 Ренн 3 1 1 1 3-3 4
11
 Брест 3 1 1 1 6-5 4
12
 Осер 3 1 1 1 5-7 4
13
 Монпелье 3 1 0 2 6-9 3
14
 Ницца 3 0 2 1 2-3 2
15
 Страсбур 3 0 2 1 3-4 2
16
 Нант 3 0 2 1 2-3 2
17
 Анже 3 0 2 1 3-5 2
18
 Аяччо 3 0 1 2 2-4 1
19
 Реймс 3 0 1 2 4-9 1
20
 Труа 3 0 0 3 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 22:00
Аяччо – Лилль
 - : -
27.08 18:00
Осер – Страсбур
 - : -
27.08 22:00
Ланс – Ренн
 - : -
28.08 14:00
Нант – Тулуза
 - : -
28.08 16:00
Брест – Монпелье
 - : -
28.08 16:00
Лорьян – Клермон Фут
 - : -
28.08 16:00
Ницца – Марсель
 - : -
28.08 16:00
Труа – Анже
 - : -
28.08 18:05
Реймс – Лион
 - : -
28.08 21:45
ПСЖ – Монако
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Неймар

Неймар

ПСЖ

 5
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 4
Тете

Тете

Лион

 3
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Юсеф Белаили

Юсеф Белаили

Брест

 2
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Юссуф Фофана

Юссуф Фофана

Монако

 2 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости