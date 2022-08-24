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Сегодня, 13:53

Источник: «Спартак» согласовал условия контракта с форвардом «Ланса» Ганаго

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Игнатиус Ганаго.
Фото Global Look Press

«Спартак» согласовал условия личного контракта с нападающим «Ланса» Игнатиусом Ганаго, утверждает La Voux De Nord.

Помимо красно-белых, 23-летним камерунцем интересуется «Олимпиакос», а также турецкие и английские клубы. По данным источника, Ганаго подумывает и о том, чтобы остаться во французском клубе.

Контракт форварда с «Лансом» действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ганаго провел 29 матчей за клуб во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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