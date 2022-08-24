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Икарди близок к переходу в «Галатасарай»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди близок к переходу в «Галатасарай», сообщает L'Equipe.

По информации источника, стамбульский клуб сделал «ПСЖ» предложение об аренде 29-летнего аргентинца.

Отмечается, что сам нападающий согласен на трансфер в «Галатасарай».

При этом советник парижского клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш обсуждает условия арендного договора.

В нынешнем сезоне Икарди не принял ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-mauro-icardi-psg-a-galatasaray-ca-chauffe/1349882
Мауро Икарди
Футбол
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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