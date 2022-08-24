Икарди близок к переходу в «Галатасарай»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди близок к переходу в «Галатасарай», сообщает L'Equipe.

По информации источника, стамбульский клуб сделал «ПСЖ» предложение об аренде 29-летнего аргентинца.

Отмечается, что сам нападающий согласен на трансфер в «Галатасарай».

При этом советник парижского клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш обсуждает условия арендного договора.

В нынешнем сезоне Икарди не принял ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.