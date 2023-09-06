Спортивный директор «Хетафе» объяснил подписание Гринвуда

Спортивный директор «Хетафе» Рубен Рейес объяснил, почему клуб решил арендовать у «Манчестер Юнайтед» нападающего Мейсона Гринвуда.

«Решение по его делу было вынесено тем, кто должен был это сделать, а именно судьей. Это абсолютная высшая инстанция, не так ли? Мы, как я всегда говорю, подписываем только тех игроков, которые могут перейти. И Мэйсона, и Диего Рико, и Оскара Родригеса мы считаем хорошими приобретениями для «Хетафе», чтобы дополнить наш состав. Я рад, что мы смогли дополнить состав этими коллегами, которые в последние годы давали результат», — приводит слова Рейеса Goal.

Пока неизвестно, когда Гринвуд дебютирует за «Хетафе». В последний раз 21-летний англичанин выходил на поле в начале 2022 года. Потом он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес девушки. В феврале 2023 года полиция закрыла дело футболиста.