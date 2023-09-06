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Сегодня, 07:35

Спортивный директор «Хетафе» объяснил подписание Гринвуда

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Хетафе» Рубен Рейес объяснил, почему клуб решил арендовать у «Манчестер Юнайтед» нападающего Мейсона Гринвуда.

«Решение по его делу было вынесено тем, кто должен был это сделать, а именно судьей. Это абсолютная высшая инстанция, не так ли? Мы, как я всегда говорю, подписываем только тех игроков, которые могут перейти. И Мэйсона, и Диего Рико, и Оскара Родригеса мы считаем хорошими приобретениями для «Хетафе», чтобы дополнить наш состав. Я рад, что мы смогли дополнить состав этими коллегами, которые в последние годы давали результат», — приводит слова Рейеса Goal.

Пока неизвестно, когда Гринвуд дебютирует за «Хетафе». В последний раз 21-летний англичанин выходил на поле в начале 2022 года. Потом он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес девушки. В феврале 2023 года полиция закрыла дело футболиста.

Мэйсон Гринвуд. С молодой звезды «МЮ» сняли обвинения в изнасиловании. Но клуб не возвращает Гринвуда в состав
Источник: Goal
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Хетафе
Мейсон Гринвуд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

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Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

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Метц

 2 1 0
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