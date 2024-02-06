Мбаппе определился с районом проживания в Мадриде

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе готовится к переезду из Парижа, сообщает журналист Хуанфе Санса.

Сообщалось, что француз летом 2024 года переедет в Мадрид и станет игроком «Реала».

По данным источника, форвард ремонтирует свой дом в Париже, чтобы после отъезда в нем смог поселиться другой футболист «ПСЖ».

Также сообщается, что Мбаппе уже определился с районом, в котором будет искать жилье в Мадриде, пользуясь рекомендациями друзей, живущих там.

Сегодня, 6 февраля, стало известно, что Мбаппе не устраивает зарплата, которую предлагает «Реал».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Эпохальный трансфер Мбаппе в «Реал» все-таки состоится. Этот переход пойдет на пользу всему футболу