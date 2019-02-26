СМИ: Рикарду Гомеш будет уволен с поста главного тренера "Бордо"

Бразильский специалист Рикарду Гомеш будет уволен с поста главного тренера "Бордо", сообщает L’Equipe. Руководство клуба недовольно результатами команды.

Официально главным тренером числится Эрик Бедуэ, так как у Гомеша нет необходимых документов, однако в действительности командой руководит он. Таким образом, бразилец покинет клуб после пяти месяцев работы.

"Бордо" занимает 13-е место в чемпионате, имея в активе 32 очка в 26 матчах. В последнем матче команда уступила "Нанту" (0:1).

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