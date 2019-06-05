Шупо-Мотинг хочет остаться в "ПСЖ"

Форвард "ПСЖ" Эрик-Максим Шупо-Мотинг рассчитывает остаться в клубе, сообщает RMC. 30-летний сенегалец признался в этом в эфире радио. Его нынешний контракт рассчитан еще на год.

Напомним, в минувшем сезоне Шупо-Мотинг стал автором невероятного промаха в матче со "Страсбуром". Он не смог отправить мяч в сетку с линии ворот.

Антигол года! Невероятная ошибка нападающего "ПСЖ": разве это возможно?

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр