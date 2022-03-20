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Сегодня, 15:24

Серж Орье признался, что ему жаль главного тренера «ПСЖ» Почеттино

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «ПСЖ», игрок «Вильярреала» Серж Орье высказался о ситуации в парижском клубе. Футболист признался, что ему жаль главного тренера Маурисио Почеттино.

«Жаль Почеттино, я многому у него научился. Огорчен тем, как у «ПСЖ» идут дела, думаю, дело не только в тренере. Проблема — внутри коллектива. Почеттино талантливый специалист, у него много хороших качеств. Но дело во внутренних проблемах клуба», — цитирует Орье beIN Sports.

«ПСЖ» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Из лиги чемпионов команда вылетела от «Реала» в 1/8 финала.

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ЦСКА 5
Рубин 1
2-й тайм

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Маурисио Почеттино
Серж Орье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
1
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«Монако» — «ПСЖ»: Головин выйдет в стартовом составе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
8
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
9
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
10
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 1 : 1
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 3 : 1
19.03 23:00
Нант – Лилль
 0 : 1
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
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