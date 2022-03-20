Серж Орье признался, что ему жаль главного тренера «ПСЖ» Почеттино

Бывший защитник «ПСЖ», игрок «Вильярреала» Серж Орье высказался о ситуации в парижском клубе. Футболист признался, что ему жаль главного тренера Маурисио Почеттино.

«Жаль Почеттино, я многому у него научился. Огорчен тем, как у «ПСЖ» идут дела, думаю, дело не только в тренере. Проблема — внутри коллектива. Почеттино талантливый специалист, у него много хороших качеств. Но дело во внутренних проблемах клуба», — цитирует Орье beIN Sports.

«ПСЖ» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Из лиги чемпионов команда вылетела от «Реала» в 1/8 финала.