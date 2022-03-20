«Монако» — «ПСЖ»: Головин выйдет в стартовом составе

«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Нюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш, Головин, Тчуамени, Жан Лукас, Фофана, Бен-Йеддер.

Запасные: Манонне, Матсима, Марипан, Сидибе, Диоп, Матазо, Боадю, Якобс, Фолланд.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Данилу Перейра, Верратти, Паредес, Вейналдум, Неймар, Мбаппе.

Запасные: Летелье, Битшиабу, Диалло, Керер, Эбимбе, Дракслер, Гуйе, Симонс, Икарди.

Встреча пройдет на домашней арене «Монако». Начало матча — 15.00 (мск).