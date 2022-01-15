«Ланс» победил «Сент-Этьен» в чемпионате Франции

«Ланс» победил «Сент-Этьен» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 38-й минуте счет открыл полузащитник «Сент-Этьена» Риад Будебуз. На 77-й минуте Флориан Сотока сравнял счет. Секо Фофана удвоил преимущества «Ланса» в добавленное время второго тайма.

«Ланс» набрал 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Сент-Этьена» 12 очков и последняя позиция.