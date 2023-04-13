Руководство «ПСЖ» разочаровалось в Экитике

Руководство «ПСЖ» недовольно игрой форварда Уго Экитике, который выступает за парижский клуб на правах аренды, сообщает L'Equipe.

По данным источника, в «ПСЖ» хотят, чтобы 20-летний француз летом покинул клуб.

Экитике перешел в «ПСЖ» из «Реймса» на правах аренды летом 2022 года. Срок его соглашения с парижским клубом рассчитан до конца сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Экитике провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.