Мбаппе: «Следующая цель? Выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своей следующей цели в футболе.

«Следующая цель? Выиграть Лигу чемпионов. Я уже играл в финале, полуфинале, четвертьфинале и 1/8 финала этого турнира. Я мечтаю об этом трофее. Мне важно выиграть его. Надеюсь, это случится скоро. Клуб? Я парижанин, и у меня есть контракт. Конечно, с «ПСЖ», — приводит слова Мбаппе France 3.

Прошлым летом сообщалось, что Мбаппе согласовал контракт с «Реалом», но затем «ПСЖ» объявил о продлении соглашения с форвардом.

Ранее 24-летний француз выражал желание перейти в «Реал» в будущем. Через окружение он хотел узнать, заинтересован ли испанский клуб в этом.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 35 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.