Руководство "Бордо" простило Карамо. Игрок вернется к тренировкам

Нападающий "Бордо" Янн Карамо после встречи с руководством вернется к тренировкам в общей группе. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Эрик Бедуэ. В субботу форвард присоединится к своим партнерам.

На прошлой неделе игрок принес извинения за свое неподобающее поведение. 20-летний форвард был отстранен от работы с командой, поскольку поссорился с помощником главного тренера, оскорбив его, а также был подвергнут обструкции со стороны фанатов, поскольку во время матча с "Марселем" (0:1) ездил в Париж за покупками и рассказывал об этом в Инстаграме.

"Бордо" отстранил от команды нападающего за покупки в Париже //

Нападающий "Бордо", отстраненный от работы с командой, принес извинения