Нападающий "Бордо", отстраненный от работы с командой, принес извинения

Нападающий "Бордо" Янн Карамо принес извинения за свое неподобающее поведение. 20-летний форвард был отстранен от работы с командой, поскольку поссорился с помощником главного тренера, оскорбив его, а также был подвергнут обструкции со стороны фанатов, поскольку во время матча с "Марселем" (0:1) ездил в Париж за покупками и рассказывал об этом в Инстаграме.

– Я искренне извиняюсь перед людьми, которых я обидел или оскорбил своими словами или поведением, – написал в Инстаграме Карамо. – Виню себя за некоторые слова и действия. Сожалею, что моя искренность и откровенность при любых обстоятельствах истолковываются как провокация и даже высокомерие. Некоторые люди, не имеющие к конфликту отношения, исказили ситуацию.

Сожалею, что СМИ повлияли на мое поведение, спровоцировав меня. Искренне надеюсь, что некоторые люди перестанут слепо повторять то, что видят и слышат.