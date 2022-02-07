Руди Гарсия не согласился возглавить «Бордо»

Экс-тренер «Лилля» и «Лиона» Руди Гарсия не согласился стать главным тренером «Бордо».

Как сообщает RMC Sport, он был основным претендентом на эту должность. Также на должность главного тренера претендуют Лоран Батлес, экс-тренер «Труа», и Жоау Сакраменту, бывший помощник Жозе Моуриньо в «Тоттенхэме» и «Роме».

Ранее, 7 февраля, руководство «Бордо» приняло решение уволить главного тренера команды Владимира Петковича после поражения от «Реймса» (0:5) в матче 23-го тура чемпионата Франции.

«Бордо» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 20 очков в 23 матчах.