Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Франция

Руди Гарсия: «Благодарю болельщиков «Лиона» за поддержку Лопеша»

14:49
Теги:

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия остался доволен тем, как болельщики приняли вратаря Антони Лопеша в домашнем матче чемпионата Франции с «Метцем» (2:0). Ранее из-за ошибки голкипера «Лион» проиграл «Бенфике» (1:2) в группе Лиги чемпионов, где также выступают «Лейпциг» и «Зенит».

— Антони хорошо приняли наши фанаты. Они поддержали его во время разминки, и я хочу поблагодарить их, — цитирует A Bola Гарсия. — Все в клубе поддержали Лопеша после матча с «Бенфикой». Но поддержка болельщиков была для него особенно важной. В матче с «Метцем» у него много работы не было, но один-два раза он нас выручил.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир