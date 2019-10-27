Руди Гарсия: «Благодарю болельщиков «Лиона» за поддержку Лопеша»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия остался доволен тем, как болельщики приняли вратаря Антони Лопеша в домашнем матче чемпионата Франции с «Метцем» (2:0). Ранее из-за ошибки голкипера «Лион» проиграл «Бенфике» (1:2) в группе Лиги чемпионов, где также выступают «Лейпциг» и «Зенит».

— Антони хорошо приняли наши фанаты. Они поддержали его во время разминки, и я хочу поблагодарить их, — цитирует A Bola Гарсия. — Все в клубе поддержали Лопеша после матча с «Бенфикой». Но поддержка болельщиков была для него особенно важной. В матче с «Метцем» у него много работы не было, но один-два раза он нас выручил.