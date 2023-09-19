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Кузяев: «Мне нравится жить во Франции, начал изучать французский»

Кузяев рассказал, что ему нравится жизнь во Франции
Ана Горшкова
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото AFP

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал о своих впечатлениями от жизни во Франции.

«Мне нравится жить во Франции. Это новый опыт для меня. Я очень рад. Начал изучать французский, это не очень сложный язык, но есть свои детали. Все отлично», — приводит слова Кузяева Prime Video.

Кузяев летом 2023 года перешел в «Гавр» на правах свободного агента. Он подписал контракт до 30 июня 2025 года. Сообщалось, что зарплата Кузяева составляет около 350 тысяч евро в год.

30-летний полузащитник провел за «Гавр» 5 матчей в лиге 1 и забил 2 гола. Во всех играх он выходил в стартовом составе.

Далер Кузяев. Кузяев зажигает в «Гавре». Забивает, набивает крутую статистику и купается в любви болельщиков
Источник: Prime Video
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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22.09 22:00
Монако – Ницца
 - : -
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
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24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
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ПСЖ – Марсель
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Лилль

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