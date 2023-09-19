Маркиньос: «Луис Энрике очень требователен и предан своему делу»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос перед матчем с дортмундской «Боруссией» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал, что думает о главном тренере команды Луисе Энрике.

«Каким бы ни был соперник, Луис Энрике очень требователен и предан своему делу, и он передает эти идеи и эту интенсивность нам на тренировках. У него есть четкие цели. Для него важно каждое соревнование», — цитирует Маркиньоса пресс-служба УЕФА.

Матч «ПСЖ» — «Боруссия» пройдет сегодня, 19 сентября, и начнется в 22:00 мск.