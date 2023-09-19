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Сегодня, 11:56

Степанова и Букин: «Мы точно решили, что после паузы выйдем на лед и будем продолжать»

Виктория Кравченко
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Иван Букин и Александра Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали, что планировали возвращение на лед перед тем, как вынужденно приостановить карьеру в связи с беременностью партнерши.

— За прошедший год, когда Саша стала мамой, а Ваня катался в «Ледниковом периоде», у вас не появлялось мыслей, что лучше переключиться на шоу и закончить со спортом?

— У меня таких мыслей не было, — сказала Степанова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

— Мы все это обсуждали, когда Сашка была еще на раннем сроке беременности, и уже тогда совершенно точно решили, что после паузы выйдем на лед и будем продолжать. У нас не пропало желание кататься, и того, что было в нашей карьере, для нас недостаточно. Мы хотим попробовать себя в новом, в чем-то другом, поэтому изначально не было никаких сомнений. Была неопределенность: когда это произойдет, когда Саша восстановится после родов, когда сможет начать тренировки — а все остальное было предельно ясно. Мы были уверены, что продолжим, — добавил Букин.

Для дуэта Степанова/Букин выступление на контрольных прокатах сборной России стало первым после полуторагодичного перерыва — Степанова уходила в декрет. В межсезонье спортсмены приняли участие в шоу Ильи Авербуха.

Источник: https://www.fsrussia.ru/intervyu/intervyu/emotsii-sorevnovanij-nevozmozhno-obyasnit-aleksandra-stepanova-ivan-bukin-o-vozvrashchenii-na-bol-shoj-led-posle-pereryva
Александра Степанова/ Иван Букин
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
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 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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Монако – Ницца
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Нант – Лорьян
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23.09 22:00
Брест – Лион
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Метц – Страсбур
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