Рони Лопеш считает, что Анри не дали достаточно времени в «Монако»

Полузащитник «Севильи» Рони Лопеш считает, что Тьерри Анри заслуживал больше времени на посту главного тренера «Монако». Экс-игрок сборной Франции тренировал монегасков с октября 2018 года по январь 2019 года.

— Думаю, что люди не знают всего, что случилось с Тьерри Анри, — цитирует GFFN Лопеша. — На мой взгляд, клуб не дал ему достаточно времени. Тренировки под его руководством были хорошими. У него было много блестящих идей.