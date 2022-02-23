Роналдо: «Игра Мбаппе напоминает мою, у него есть техника, скорость и чутье»

Роналдо считает, что игра Мбаппе похожа на его

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«У Мбаппе есть великолепные качества — техника, скорость и голевое чутье. Если сравнить нас? Да, я думаю, его игра напоминает мне мою», — цитирует Роналдо AS со ссылкой на RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце 2022 года, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.

В текущем сезоне 23-летний форвард сыграл за «ПСЖ» 33 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 19 результативных передач.