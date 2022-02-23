Мбаппе готов сыграть в матче против «Сент-Этьен»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе готов принять участие в матче 26-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена», сообщает L'Equipe. Игра состоится 26 февраля.

Напомним, что футболист получил повреждение в игре прошлого тура против «Нанта» (1:3).

Соперник пошел в грубый подкат против француза, но судья никак не наказал его за фол. Это вызвало большое недовольство в стане «ПСЖ», несколько представителей которого из числа игроков и руководства жестко раскритиковали арбитра.