Неймар заявил, что хотел вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что несколько лет назад хотел вернуться в «Барселону».

«Я хотел вернуться в «Барселону» в 2019 году. Мы сделали все возможно, но не сложилось.

Спустя какое-то время Месси выпала возможность перейти в «ПСЖ», и я очень этому рад. Он мой друг, мы очень хорошо ладим», — приводит слова Неймара журналист Адриен Гренье со ссылкой на подкаст Fenomenos.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Месси перешел в парижский клуб в 2021 году.

В этом сезоне 30-летний Неймар провел 16 матчей за клуб во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.