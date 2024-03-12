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Роналдо оценил возможное будущее Мбаппе в «Реале»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Реала» Роналдо прокомментировал возможный трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.

«Если Мбаппе перейдет в «Реал», то сделает очень хороший выбор. После этого он сможет наконец-то получить «Золотой мяч», — цитирует Роналдо Daily Mail.

15 февраля появилась информация, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о своем решении покинуть клуб ближайшим летом.

В начале марта 2024 года Фабрицио Романо сообщил, что парижский клуб объявит об уходе нападающего, как только он договорится о контракте с «Реалом».

В нынешнем сезоне 25-летний француз провел 35 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 7 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Роналдо
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 16 8 1 56-21 56
2
 Брест 25 13 7 5 35-19 46
3
 Монако 25 13 6 6 45-34 45
4
 Лилль 25 11 9 5 36-22 42
5
 Ланс 25 12 6 7 34-24 42
6
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
7
 Марсель 25 10 9 6 40-26 39
8
 Ренн 25 9 9 7 38-31 36
9
 Реймс 25 10 5 10 32-34 35
10
 Лион 25 9 4 12 27-38 31
11
 Тулуза 25 7 8 10 27-33 29
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Гавр 25 6 9 10 25-31 27
14
 Страсбур 25 6 8 11 25-38 26
15
 Лорьян 25 6 7 12 33-47 25
16
 Нант 25 7 4 14 23-38 25
17
 Метц 25 6 5 14 22-37 23
18
 Клермон Фут 25 3 8 14 17-42 17
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15.03 23:00
Тулуза – Лион
 - : -
16.03 19:00
Нант – Страсбур
 - : -
16.03 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
17.03 15:00
Брест – Лилль
 - : -
17.03 17:00
Клермон Фут – Гавр
 - : -
17.03 17:00
Монако – Лорьян
 - : -
17.03 17:00
Реймс – Метц
 - : -
17.03 19:05
Ренн – Марсель
 - : -
17.03 22:45
Монпелье – ПСЖ
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Жонатан Давид

Лилль

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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П
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