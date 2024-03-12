Роналдо оценил возможное будущее Мбаппе в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Роналдо прокомментировал возможный трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.

«Если Мбаппе перейдет в «Реал», то сделает очень хороший выбор. После этого он сможет наконец-то получить «Золотой мяч», — цитирует Роналдо Daily Mail.

15 февраля появилась информация, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о своем решении покинуть клуб ближайшим летом.

В начале марта 2024 года Фабрицио Романо сообщил, что парижский клуб объявит об уходе нападающего, как только он договорится о контракте с «Реалом».