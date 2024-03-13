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13 марта, 20:45

Мбаппе намерен подать в суд на шашлычную из Марселя

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе собирается подать в суд на шашлычную из Марселя, сообщает RMC Sport.

Как отмечает источник, юристы футболиста обнаружили, что заведение использует имя Мбаппе в коммерческих целях без его согласия. Так, в меню заведения есть кебаб с булочкой с описанием «такая же круглая, как череп Мбаппе».

В феврале стало известно, что 25-летний форвард хочет зарегистрировать свою фамилию и празднование голов в качестве нового товарного знака. В 2017-м Мбаппе уже зарегистрировал несколько собственных товарных знаков, включая имя, инициалы, а также цитаты.

Мбаппе с 2017 года выступает за «ПСЖ» — сначала он играл на правах аренды за команду, позже клуб выкупил игрока у «Монако» за 180 миллионов евро. 15 февраля появилась информация о том, что футболист сообщил руководству парижан о своем решении покинуть клуб ближайшим летом. По информации СМИ, в данный момент он ведет переговоры с «Реалом» об условиях личного контракта.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 17 8 1 62-23 59
2
 Брест 26 13 8 5 36-20 47
3
 Монако 26 13 7 6 47-36 46
4
 Лилль 26 11 10 5 37-23 43
5
 Ницца 26 12 7 7 27-20 43
6
 Ланс 26 12 6 8 35-27 42
7
 Марсель 26 10 9 7 40-28 39
8
 Ренн 26 10 9 7 40-31 39
9
 Реймс 26 11 5 10 34-35 38
10
 Лион 26 10 4 12 30-40 34
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Страсбур 26 7 8 11 28-39 29
13
 Гавр 26 6 9 11 26-33 27
14
 Монпелье 26 6 9 11 31-40 27
15
 Лорьян 26 6 8 12 35-49 26
16
 Нант 26 7 4 15 24-41 25
17
 Метц 26 6 5 15 23-39 23
18
 Клермон Фут 26 4 8 14 19-43 20
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.03 23:00
Лилль – Ланс
 - : -
30.03 19:00
Метц – Монако
 - : -
30.03 23:00
Лион – Реймс
 - : -
31.03 14:00
Лорьян – Брест
 - : -
31.03 16:00
Клермон Фут – Тулуза
 - : -
31.03 16:00
Гавр – Монпелье
 - : -
31.03 16:00
Ницца – Нант
 - : -
31.03 18:05
Страсбур – Ренн
 - : -
31.03 21:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

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