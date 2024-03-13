Мбаппе намерен подать в суд на шашлычную из Марселя

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе собирается подать в суд на шашлычную из Марселя, сообщает RMC Sport.

Как отмечает источник, юристы футболиста обнаружили, что заведение использует имя Мбаппе в коммерческих целях без его согласия. Так, в меню заведения есть кебаб с булочкой с описанием «такая же круглая, как череп Мбаппе».

В феврале стало известно, что 25-летний форвард хочет зарегистрировать свою фамилию и празднование голов в качестве нового товарного знака. В 2017-м Мбаппе уже зарегистрировал несколько собственных товарных знаков, включая имя, инициалы, а также цитаты.

Мбаппе с 2017 года выступает за «ПСЖ» — сначала он играл на правах аренды за команду, позже клуб выкупил игрока у «Монако» за 180 миллионов евро. 15 февраля появилась информация о том, что футболист сообщил руководству парижан о своем решении покинуть клуб ближайшим летом. По информации СМИ, в данный момент он ведет переговоры с «Реалом» об условиях личного контракта.