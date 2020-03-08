Роберт Морено: «Монако» выиграет много матчей. Это точно»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал поражение от «Ницы» (1:2) в матче 28-го тура чемпионата Франции. Монегаски пропустили второй гол в компенсированное ко второму тайму время.

— В проведенном матче заслужили даже не ничью, а победу, — цитирует специалиста L'Equipe. — Второй тайм был более сбалансированным, у нас было больше моментов. Трижды ударили по перекладине. Это футбол.

После красной карточки Йоветича у нас была возможность победить. Так что это не изменило игру. Мы забили только один гол. Должны продолжать работать, чтобы забить больше. Но, действуя так, как сегодня, выиграем много матчей. Это точно.

Моя команда провела очень хороший матч, один из лучших после моего прихода. Мы вернемся к работе, чтобы выиграть следующую встречу. Тройка призеров? Я не буду говорить об этом (улыбается).