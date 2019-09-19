Робер Пирес: «Анри ждет предложения. Он заслуживает второго шанса»

Экс-полузащитник «Арсенала» Робер Пирес заявил, что его бывший партнер по клубу Тьерри Анри заслуживает второго шанса на тренерской скамейке.

— Я виделся с Анри во время матча «Арсенала» с «Тоттенхэмом», — цитирует Пиреса L'Equipе. — Он очень хочет тренировать снова. Ему не повезло оказаться в «Монако», когда у команды было очень много травмированных. Но никакого негатива к монегаскам у Анри нет, он мне сам говорил. Анри готов и ждет предложение. Он заслуживает второго шанса.

Анри возглавил «Монако» 13 октября 2018 года, однако в январе 2019-го был отправлен в отставку из-за конфликта с рядом игроков.