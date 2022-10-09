«Ренн» разгромил «Нант»

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«Ренн» дома разгромил «Нант» в 10-м туре чемпионата Франции — 3:0.

Голы забивали Амин Гуири, Мартен Террье и Дезире Дуэ.

В составе хозяев на 88-й минуте прямую красную карточку получил Джо Родон.

«Ренн» набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1. «Нант» — 18-й с 7 очками.