Лоран Блан согласовал условия контракта с «Лионом»

Бывший главный тренер «Бордо» Лоран Блан возглавит «Лион», сообщает журналист Николо Скира.

56-летний специалист согласовал условия контракта с клубом, который будет рассчитан до 2024 года.

Блан за свою тренерскую карьеру возглавлял «Бордо», «ПСЖ» и сборную Франции. Последним клубом специалиста был катарский «Эр-Райян», который он возглавлял с 2020 по 2022 год.

«Лион» после 10 матчей занимает седьмое место в чемпионате Франции, набрав 14 очков.