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«Ренн» с минимальным счетом обыграл «Нант»

19:53
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«Ренн» обыграл «Нант» со счетом 1:0 в матче 3-го тура чемпионата Франции.

Единственный гол встречи забил нападающий Мартен Террье.

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур

«Ренн» — «Нант» — 1:0 (0:0)

Гол: Террье, 58.

«Ренн»: Гомис, А.Траоре, Мелинг, Агерд, Баде, Буриго (Угочукву, 86), Сантамария, Тэ (Дель Кастильо, 86), Гирасси (Аблен, 86), Террье (Камавинга, 76), Доку (Сулемана, 43).

«Нант»: Лафон, Коршья (Аппиа, 67), Паллуа, Кастеллетто, Ш.Траоре, Жиротто (Мутуссами, 67), Блас, Чиривелья (Мерлен, 89), Саймон (Перейра де Са, 46), Коко, Эмон (Букари, 67).

Предупреждения: А.Траоре, 11. Блас, 27. Кастеллетто, 57. Сулемана, 79.

Судья: Фраппар.

22 августа. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

Ренн — Нант

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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