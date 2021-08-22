«Ренн» с минимальным счетом обыграл «Нант»
19:53
«Ренн» обыграл «Нант» со счетом 1:0 в матче 3-го тура чемпионата Франции.
Единственный гол встречи забил нападающий Мартен Террье.
Чемпионат Франции. Лига 1
3-й тур
«Ренн» — «Нант» — 1:0 (0:0)
Гол: Террье, 58.
«Ренн»: Гомис, А.Траоре, Мелинг, Агерд, Баде, Буриго (Угочукву, 86), Сантамария, Тэ (Дель Кастильо, 86), Гирасси (Аблен, 86), Террье (Камавинга, 76), Доку (Сулемана, 43).
«Нант»: Лафон, Коршья (Аппиа, 67), Паллуа, Кастеллетто, Ш.Траоре, Жиротто (Мутуссами, 67), Блас, Чиривелья (Мерлен, 89), Саймон (Перейра де Са, 46), Коко, Эмон (Букари, 67).
Предупреждения: А.Траоре, 11. Блас, 27. Кастеллетто, 57. Сулемана, 79.
Судья: Фраппар.
22 августа. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
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